TKP'den NATO Protestosu

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA tarafından düzenlenen, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve NATO yetkililerinin de katıldığı " Ankara'da NATO zamanı" başlıklı etkinliği protesto etti. TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan, "Ankara'da NATO zamanıymış... Bunu söyleyenler, memleketimizi dünyanın en büyük terör örgütü NATO'ya pazarlamaya kalkıyorlar. Ancak unutmasınlar karşılarında bizi, bu memleketin yurtseverlerini, cumhuriyetçilerini, devrimcilerini, komünistlerini görecekler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA ortaklığıyla bugün Ankara'da "NATO'nun Ankara Zamanı: Dayanıklı Bir İttifak İçin Stratejik Konumlanma Konferansı" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın da konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, Ankara'nın lüks otellerinden birinde yapıldı.

Konferansın devam ettiği sırada TKP Ankara İl Örgütü tarafından otel önünde bir eylem düzenlendi.

Polisin engelleme ve müdahale girişimine karşın otelin önüne doğru yürüyen TKP üyeleri "NATO defol, bu memleket bizim" sloganları attı.

Eylemde konuşma yapan TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan, "Burada, Ankara'nın en pahalı otellerinden birinde, ülkemizi dünyanın en büyük terör örgütüne, en kanlı örgütüne pazarlayanlar var, onların karşısına dikilmek, bu memleket bizim demek için bir araya geldik. Ankara'da NATO zamanıymış... Bunu söyleyenler, memleketimizi dünyanın en büyük terör örgütü NATO'ya pazarlamaya kalkıyorlar. Ancak unutmasınlar karşılarında bizi, bu memleketin yurtseverlerini, cumhuriyetçilerini, devrimcilerini, komünistlerini görecekler" diye konuştu.

Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde "uyarı" eylemi yaptıklarını belirten Arikan, "Geçtiğimiz hafta yüzlerce kişi bir kez daha uyarmıştık. Ülkemizden NATO'yu söküp atacağız. İsrail'in, ABD'nin bu ülkeden bilgi ve istihbarat aldığı üsleri, tüm yabancı askerleri memleketimizden kovacağız. Lüks içinde bu kentte NATO liderlerini ağırlamak isteyenler bilsinler ve bu salonun içindekiler duysunlar" dedi.