TKP, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı protesto için Ankara'da yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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TKP, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı protesto için Ankara'da yürüyüş düzenledi

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TKP, Mekke Ortak Savunma Anlaşması\'nı protesto için Ankara\'da yürüyüş düzenledi
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TKP, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı protesto için Ankara'da yürüyüş düzenledi. TKP MK Üyesi Ali Ufuk Arikan, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, 'Bu ülkenin askerini o alçakların askeri yapamayacaksınız' dedi.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP); Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı potesto yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşün ardından açıklama yapan TKP MK Üyesi Ali Ufuk Arikan, "Memleketimize sahip çıkacağız. İşgalcisine de, emperyalistine de, siyonistine de 'Bu memleketin devrimcileri var' diyeceğiz. Sözümüz olsun, bu ülkenin askerini o alçakların askeri yapamayacaksınız" dedi.

Konur Sokak'taki Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde bir araya gelen partililer, "Ülkeyi savaşa sürüklemenize izin vermeyeceğiz" pankartı arkasında Sakarya Caddesi'ne kadar yürüdü.

Protestocular yürüyüş boyunca "Boyun eğme, savaşa dur de", "Boyun eğme, memlekete sahip çık", "ABD'nin askeri olmayacağız", "İsrail'in askeri olmayacağız", "Suudilerin askeri olmayacağız", "İsrail'e karşı emekçiler ayakta" ve "Bu ülke, bu halk satılık değil" sloganları attı.

TKP Merkez Komitesi (MK) Üyesi Ali Ufuk Arikan, Sakarya Caddesi'ndeki Çankaya Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin hükümet yetkililerince, "İsrail'in planlarının bozulduğu" açıklamamalarının geldiğini ifade etti.

Arikan, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin insanını aptal yerine koyamazsınız, kimse aptal değil. Bilmiyor muyuz Riyad'ın, İsrail istihbaratının, Amerika'yla birlikte Yemen halkının üzerine atılan bombaların parçası olduğunu? Tüm dünya şahit; Filistin direnişi... Bir kişi var mı bu meydanda 'Ben Filistin halkının düşmanıyım' diyen? Bu saldırdıkları Yemen halkı Filistin için ölüyor, 500 bin kişi öldü. Bu ülkenin halkı gidip Yemen halkını öldürecek şimdi. Filistin için 500 bin yurttaşını kaybeden halkın üzerine mi bomba yağdıracağız biz?

Bu anlaşma Meclis'e gelecek. '10 yıl boyunca bu anlaşma geçtikten sonra bozulamaz', Suudiler öyle buyuruyor. Hangi cüretle? Hangi akılla? Hangi hukukla? Siz bu memleketin geleceğine Suudilerin, İsrail'in, Trump'ın çıkarı için ipotek koyabileceğiniz fikrine nereden kapıldınız? Böyle bir hukuksuzluk var mı? Bir de bunu bizim Meclisimizden geçirecekler. Tüm bu planların arkasında öyle gizli oyunlar falan yok, cumhuriyet düşmanlığı var, yeni Osmanlıcılık var, yeni Osmanlı seferine Yemen'le çıkma isteği var.

"BU ÜLKENİN EMEKÇİLERİNİ TRUMP İÇİN ÖLDÜREMEZSİNİZ"

Saflar belli. Bir tarafta İsrail, Netanyahu, Trump, Suudiler ve Mısır; diğer tarafta Filistin direnişi için canını, kanını veren yoksul memleketin toprağına sahip çıkmaya çalışan Yemen halkı var. Şimdi geliyorlar halkımıza, 'Biz hangisinin yanında duracağız?' diye soruyorlar. Soru mu bu bizim için? Bu ülkenin halkının vicdanı var, tarihine saygısı var. Bu ülkenin emekçilerini, gençlerini Trump için, Netanyahu için, Suudi kralının petrolleri için öldüremezsiniz. TKP diyor ki, 'Yapamazsınız. Bu ülkenin gençlerini Suudi petrolleri için öldüremezsiniz'. Öyle uzun uzun analizler falan değil, bu ülkenin gençlerinin canıyla, kanıyla ilgili bir şeyden söz ediyoruz. Ama etmesek bile böyle bir alçaklığın parçası olur muyuz? Bizim ülkemiz Netanyahu'yla, Trump'la, Suudi kralıyla aynı safta mı olacak? Bu kadar kanın ardından bu mu olacak? 'Bu oyuncak' diyorlarsa, bu ülkenin halkı çıkacak, meydanları da dolduracak, tıpkı daha önce çıkaramadıkları teskereler gibi. Öyle kolay değil.

Memleketimize sahip çıktığımızı gösterme kararlılığındayız ama sadece memleketimize değil, biz antiemperyalistiz, biz yurtseveriz. Yoksul halkların yanında atar kalbimiz, Netanyahu'yla falan atmaz. Suudilerin dolarları bize sökmez. Trump Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapar, der ki, 'Ben ne desem onu yapar Türkiye.' Bu ülke senin görüştüğün isimlerden ibaret değil. Bu memleketin tarihinde 6. Filo'yu denize dökenlerin tarihi var, memleketinin taşına toprağına sahip çıkan devrimciler, komünistler, yurtseverler, cumhuriyetçiler var.

"BU ÜLKENİN HALKI, BU ONUR SAVAŞINDAN GEÇECEK"

Tüm milletvekillerine bir mektup gönderdik. Hadi ahlakınız, vicdanınız varsa buraya gelsinler. Hepimize en cesur, en devrimci Filistin halkının yanındayız numaralarını satarlar. Hadi, Meclis'te sınanacaksınız. Çıkın o Meclis kürsüsüne, 'Bu ülkenin işgalcilere, katillere feda edecek bir tek genci yok' deyin. Bu onur sınavıdır. Siz o onur sınavından geçemeyebilirsiniz ama bu ülkenin halkı bu onur sınavından geçecek, göreceksiniz.

Günler sonra 29 Ekim geliyor. Hesaplaşmanın adresi biraz orası olacak gibi görünüyor. Çünkü bu yeni Osmanlıcı, fetihçi patron kafası memleketimizi Yemen macerasında çürütmeye fazlasıyla kararlı. Dolayısıyla bu ülkenin halkı, ayağa kalkıp nasıl cumhuriyeti kurduysa, bu ülkenin yeni Osmanlıcı maceraların peşinde ufalmasına da izin vermeyecek. Memleketimize sahip çıkacağız. İşgalcisine de, emperyalistine de, siyonistine de 'Bu memleketin devrimcileri var' diyeceğiz. Bu sözü veriyoruz. Şimdi hep birlikte bugünden itibaren bu kavgayı büyüteceğiz. Sözümüz olsun, bu ülkenin askerini o alçakların askeri yapamayacaksınız. Sözümüz olsun dostlar."

Kaynak: ANKA
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