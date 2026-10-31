TKP Merkez Komitesi, BM oylaması sonrası Küba Komünist Partisi'ne tebrik iletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TKP Merkez Komitesi, BM oylaması sonrası Küba Komünist Partisi'ne tebrik iletti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TKP Merkez Komitesi, BM oylaması sonrası Küba Komünist Partisi\'ne tebrik iletti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TKP Merkez Komitesi, 28 Ekim'de BM Genel Kurulu'ndaki oylamanın ardından Küba Komünist Partisi'ne tebrik ve dayanışma mesajı iletti. Mesajda abluka kınanırken, tasarıya karşı çıkan veya çekimser kalan ülke sayısındaki artış ABD'nin iç işlerine müdahalesine bağlandı.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi, ABD'nin Küba'ya yönelik ablukasının kaldırılmasına ilişkin tasarının 28 Ekim'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamasının ardından Küba Komünist Partisi'ne tebrik ve dayanışma mesajı gönderdi.

TKP Merkez Komitesi, Küba'nın sunduğu karar tasarısına verilen destek dolayısıyla Küba Komünist Partisi liderliğini ve Küba halkını kutladı. Mesajda, "Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez başkanlığındaki Küba heyetini, BM Genel Kurulu'nda sergilediği kararlı ve tavizsiz tutum nedeniyle selamlıyoruz" denildi.

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı kınayan TKP Merkez Komitesi, önceki yıllara kıyasla tasarıya karşı çıkan veya çekimser kalan ülkelerin sayısındaki artışı, ABD'nin bu ülkelerin iç işlerine müdahalesine ve hükümetlerinin politikaları üzerindeki etkisine bağladı. Mesajda, söz konusu ülkelerde de milyonlarca kişinin Küba'yı desteklediği ve ABD'nin politikalarına karşı çıktığı belirtildi.

TKP Merkez Komitesi, oylama sonucuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öte yandan, son oylamanın sonucu Küba ile dayanışmayı güçlendirme, Küba hakkındaki gerçekleri anlatmanın ve ABD'nin soykırımcı ablukasını teşhir etmenin daha etkili yollarını bulma kararlılığımızı daha da artırmıştır. Türkiye Komünist Partisi'nin Küba'nın mücadelesinde onunla omuz omuza durmaya devam edeceğinden emin olabilirsiniz."

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaGüncelDünyaKübaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Cengiz Ünder’den maç sonu çarpıcı sözler: Kafamı bulandırmak istemem Cengiz Ünder'den maç sonu çarpıcı sözler: Kafamı bulandırmak istemem
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
TFF’den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev TFF'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
22:04
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
21:54
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye’nin Karadeniz’de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
20:59
CHP’li Gürsel Erol’un oğlu Ankara’da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
20:57
Kadıköy’de soğuk duş Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe’ye kaybetti
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti
20:18
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 22:43:06. #7.13#
SON DAKİKA: TKP Merkez Komitesi, BM oylaması sonrası Küba Komünist Partisi'ne tebrik iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android