TKP, milletvekillerine Mekke Anlaşması\'ndan çıkılması için çağrı yaptı

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), milletvekillerine, Meclis'e sunulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili, "Hırsızlık, yolsuzluk, uyuşturucu, ekonomik kriz ülkeyi kasıp kavururken ülkeyi sürükleyeceğiniz Yemen macerası en büyük suçunuz olarak tarihe yazılmasın. İradenizi Mekke Anlaşması'ndan çıkılması doğrultusunda kullanın. AKP hükümeti ülkeyi ateşe atıyor, bu suça ortak olmayın" çağrısında bulundu.

TKP, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili milletvekillerine açık mektup yayımladı. TKP'nin X hesabından yapılan paylaşımda yer alan mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Anlaşması, ülkemizi bir askeri çatışmanın eşiğine getirmiştir. ABD ve İsrail'in başta İran'a karşı olmak üzere bölgedeki saldırganlığının en büyük destekçisi olan Suudi Arabistan Krallığı, bu anlaşma nedeniyle Yemen'de sürdürdüğü savaşa ülkemizi de dahil etmek üzere.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan anlaşmayı Meclis gündemine getireceklerini belirterek, bağlantılı bir askeri tezkerenin çıkarılması için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bakan'ın anlaşmayı başından bu yana 'saldırı değil savunma iş birliği' olarak sunmaya çalışması, Türkiye'nin olası bir çatışmaya dahil olmasına halkımızın hiçbir şekilde onay vermeyeceğini bilmesinden kaynaklanıyor.

"ÜLKE TARİHİNE EN BÜYÜK İHANETLERDEN BİRİ..."

İsrail ve ABD çıkarları uğruna, petrol kaynaklarının üstüne oturan bir krallığa koltuk değnekliği hiçbir biçimde halkımızın çıkarına değildir. Meclis şimdi Türkiye'nin haksız bir savaşa sokulmasını onaylamaya zorlanmaktadır. Halkımızın güvenliği ve ülkemizin geleceği açısından kritik bir oylamanın eşiğindeyken, oturduğunuz koltukların üzerinize yüklediği sorumluluğu siz milletvekillerine hatırlatmak istiyoruz. Önünüze gelecek anlaşmayı onayladığınız takdirde Türkiye'nin bu onaya istinaden Yemen'de sürdürülen savaşa açıktan dahil olması sadece ahlaki nedenlerle değil, tarihsel olarak da peşinizi bırakmayacaktır. Bilin ki bu durum ülke tarihine en büyük ihanetlerden biri olarak geçecek ve bunun elbette sonuçları olacak.

"UYARIYORUZ, SAVAŞ HEVESLİSİ OLMAYIN"

Uyarıyoruz. Savaş heveslisi olmayın. Aksi takdirde tıpkı Kore Savaşı'nda olduğu gibi, bu kez de Yemen'de, ülkemizin çıkarları için değil emperyalistlerin hesapları uğruna vatan evlatlarının can vermesinin sorumlusu olacaksınız. Ülkenin emekçileri yoksullukla boğuşuyor. Hırsızlık, yolsuzluk, uyuşturucu, ekonomik kriz ülkeyi kasıp kavururken ülkeyi sürükleyeceğiniz Yemen macerası en büyük suçunuz olarak tarihe yazılmasın. İradenizi Mekke Anlaşması'ndan çıkılması doğrultusunda kullanın. AKP hükümeti ülkeyi ateşe atıyor, bu suça ortak olmayın."