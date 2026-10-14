TMMOB Başkanı Çakar, Halk TV\'ye kayyım ve yayın durdurma müdahalesine tepki gösterdi

(ANKARA) - TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Halk TV'ye yönelik polis baskını, kanala kayyım atanması ve yayınların durdurulmasına tepki göstererek, "Halk TV'ye yönelik bu müdahale, yalnızca bir basın kuruluşunu değil, halkın haber alma hakkını, ifade özgürlüğünü ve demokratik toplumsal yaşamı hedef almaktadır" dedi. Çakar, kayyumun derhal kaldırılmasını, yayın faaliyetlerinin önündeki engellerin sonlandırılmasını ve operasyon kapsamında gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, "Basın Özgürlüğü ve Halkın Haber Alma Hakkı Engellenemez! Halk TV'ye Yönelik Müdahale Kabul Edilemez!" başlıklı yazılı açıklama yaptı.

Halk TV binasına düzenlenen polis baskını, kanala kayyım atanması, yayınların kesilmesi ve soruşturma kapsamında gerçekleştirilen gözaltıların demokratik hak ve özgürlüklere yönelik baskıların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Çakar, ülkede uzun süredir siyasi iktidar tarafından toplumsal muhalefetin bütün kesimlerine yönelik sistematik bir baskı politikası yürütüldüğünü ifade etti.

Açıklamada, seçilmiş belediye başkanlarının, muhalif siyasetçilerin, gazetecilerin, sendikacıların, öğrencilerin ve demokratik kitle örgütlerinin gözaltı ve tutuklamalarla baskı altına alındığı belirtilerek, gazetecilerin ve gazetelerin sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerinin, haberlerin kaldırılmasının ve internet sitelerinin erişime kapatılmasının da bu politikaların dijital alandaki uzantısı olduğu kaydedildi.

"KANALA ATANAN KAYYUM DERHAL KALDIRILMALI, GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILMALI"

Çakar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yargı, siyasi iktidarın muhalefete karşı kullandığı bir sopaya dönüştürülmüş; hukuk, toplumsal muhalefeti susturmanın ve sindirmenin aracı haline getirilmiştir. Her türlü suç iddiasının bağımsız ve tarafsız yargı önünde, hukukun evrensel ilkeleri ve masumiyet karinesi gözetilerek soruşturulması esastır. Ancak soruşturma gerekçesiyle bir basın kuruluşunun yönetimine el konulması ve yayınlarının durdurulması kabul edilemez. Halk TV'ye yönelik bu müdahale, yalnızca bir basın kuruluşunu değil, halkın haber alma hakkını, ifade özgürlüğünü ve demokratik toplumsal yaşamı hedef almaktadır.

TMMOB olarak Halk TV'ye yönelik müdahaleyi kabul etmiyoruz. Kanala atanan kayyum derhal kaldırılmalı, yayın faaliyetlerinin önündeki engeller sonlandırılmalı, operasyon kapsamında gözaltına alınanlar serbest bırakılmalıdır. Siyasi iktidar, demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik baskı ve sindirme politikalarına son vermelidir. Bilinmelidir ki baskıyla, yasaklarla ve yargı eliyle yürütülen müdahalelerle toplumun demokrasi, adalet ve özgürlük talepleri ortadan kaldırılamaz. TMMOB olarak dün olduğu gibi bugün de halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü ve demokratik haklarımızı savunmaya; eşit, özgür, laik ve demokratik bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."