TMMOB Başkanı Çakar\'dan Sinem Dedetaş çağrısı: Araçsallaşmış yargı eliyle tutuklanan tüm siyasiler serbest bırakılmalıdır

(ANKARA) - TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ülkenin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, "Araçsallaşmış yargı kararlarıyla tutuklanan tüm siyasiler, belediye başkanları ve bürokratlar serbest bırakılmalıdır" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Üsküdar Belediye Başkanı ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 44. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dedetaş'ın tutuklanmasının ve görevden uzaklaştırılmasının "ülkenin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini" belirten Çakar, şunları kaydetti:

"Siyasal iktidarın kendi ihtiyaçları doğrultusunda yarattığı suni gündemlerle, hukuk dışı uygulamalarla ve siyasallaşmış yargı kararlarıyla muhalefeti etkisizleştirmeye yönelik baskı politikaları asla kabul edilemez.

Halkın oylarıyla kazanılan belediyeleri yargı kararları ve idari müdahaleler yoluyla etkisizleştirmek, halk iradesinin açıkça gasp edilmesidir. Sandıkta kaybedileni baskı, zor ve yargı eliyle geri almaya çalışmak; seçilmiş belediye başkanlarını hedef alarak demokratik siyaseti tasfiye etmek, ülkemizi muhalefetsiz ve seçimsiz bir rejime sürüklemektedir."

"ÜSKÜDAR HALKININ İRADESİNE YÖNELİK BİR SALDIRIDIR"

Dedetaş'ın mesleki bilgi ve birikimini yıllarca kamu yararı doğrultusunda kullandığını ve meslek örgütünde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Çakar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Meslektaşımız Sinem Dedetaş, halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı olmasının yanı sıra mesleki bilgi ve birikimini yıllarca kamu yararı doğrultusunda kullanmış, meslek örgütümüzde önemli sorumluluklar üstlenmiş bir mühendistir. Tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması yalnızca kendisine değil; Üsküdar halkının iradesine, demokratik yerel yönetim anlayışına ve seçme-seçilme hakkına yönelik bir saldırıdır.

Bir kez daha hatırlatıyoruz: Halkın iradesi idari kararlarla yok sayılamaz, seçilmiş belediye başkanları siyasallaşmış yargı kararlarıyla etkisizleştirilemez."

"SİNEM DEDETAŞ GÖREVİNE İADE EDİLMELİDİR"

Çakar, Dedetaş'ın serbest bırakılması ve görevine iade edilmesi çağrısında bulunarak, şunları ifade etti:

"Üsküdar Belediye Başkanı ve meslektaşımız Sinem Dedetaş derhal serbest bırakılmalı, görevden uzaklaştırma kararı kaldırılmalı ve halkın oylarıyla seçildiği görevine iade edilmelidir. 19 Mart operasyonlarıyla başlayan ve 500 gündür sürdürülen baskı, tutuklama ve sindirme politikaları derhal son bulmalı; araçsallaşmış yargı kararlarıyla tutuklanan tüm siyasiler, belediye başkanları ve bürokratlar serbest bırakılmalıdır.

TMMOB olarak bu utancın karşısında dimdik durmaya; demokrasiyi, halk egemenliğini ve seçme-seçilme hakkını savunmaya devam edeceğiz."