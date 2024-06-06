TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Hakkari Belediye Başkanının Görevden Alınmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Hakkari Belediye Başkanının Görevden Alınmasına Tepki Gösterdi

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Kurul üyeleri, siyasi iktidarı kayyum uygulamalarından vazgeçmeye çağırdı ve halkın iradesine saygı duyulmasını istedi.

06.06.2024 14:53  Güncelleme: 15:28
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(İZMİR)- TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, DEM Partili Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Kurul üyeleri tarafından yapılan açıklamada "Siyasi iktidarı kayyum uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyor ve halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz" denildi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, DEM Partili Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasına karşı açıklama yaptı. İzmir Mimarlık Merkezi'nde TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"3 Haziran 2024 tarihinde Hakkari Belediyesi Eş Başkanı gözaltına alınmış ve yerine Hakkari İli Valisi kayyum atanmış ve Türkiye yakın siyaset tarihinde bir kara leke olarak geçecek biçimde demokrasi bir kez daha ayaklar altına alınmıştır. Seçilmiş belediye başkanının görevden alınmasında Cumhuriyet Savcılıklarınca açılmış olan soruşturmalar ve kovuşturmalar gerekçe gösterilmiştir. Yargı mercilerince hüküm kurulmaksızın gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı'nın masumiyet karinesini hiçe sayan ve seçmen iradesini gasp eden bu karar siyasi bir karardır.

"Türkiye'nin demokrasisine bir yarar sağlamayacak"

Seçim ve onun tezahürü olan halk iradesinin, idari bir karar ile ortadan kaldırılması en hafif deyimiyle idari bir darbedir. Halk iradesine karşı gerçekleştirilen bu darbe, Türkiye'nin demokrasisine bir yarar sağlamayacaktır. Ayrıca görevden alınan belediye başkanı hüküm giyse bile yerine belediye meclis üyelerinden birinin başkan vekili olarak seçimine olanak vermeden doğrudan kayyum atanması, hukuka aykırılığı daha da katmerleştirmiştir.

"Hiç kimsenin insanların demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yok"

Bölge halkının demokrasiye inancının yok edilmesi Türkiye'de barışa, kardeşliğe, eşit yurttaşlık anlayışına ters düşmektedir. Türkiye'nin bu dönemde en çok gereksinim duyduğu husus normalleşme ve demokratikleşmedir. Demokrasinin güçlenebilmesi ise eşitlikçi ve özgürlükçü, adil ve barışçıl bir yaşamın var edilebilmesiyle mümkündür. Hiç kimsenin ülkemizdeki asgari demokrasi işleyişini yok etmeye, insanların demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur.

İktidara çağrı

Bu çerçevede siyasi iktidarı kayyum uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyor ve halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. TMMOB ve İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız ile eş zamanlı olarak ülke çapında yapmış olduğumuz bu açıklama ile hangi il ve ilçede uygulandığından bağımsız olarak kayyum yönetimini reddettiğimizi, demokrasiye ve demokratik işleyişe sahip çıkacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Hakkari Belediye Başkanının Görevden Alınmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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