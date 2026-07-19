TMO Genel Müdürü Edirne’de Buğday Alım Noktalarını İnceledi - Son Dakika
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TMO Genel Müdürü Edirne’de Buğday Alım Noktalarını İnceledi

TMO Genel Müdürü Edirne’de Buğday Alım Noktalarını İnceledi
19.07.2026 09:15
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Ahmet Güldal, Edirne'de buğday alım yerlerinde inceleme yaparak üreticilerle buluştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Edirne'de buğday alım noktalarında incelemede bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güldal beraberindeki heyetle ziraat odaları başkanlarıyla hasat sezonuna ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker de katıldı.

Daha sonra TMO buğday alım noktalarında incelemede bulunan Güldal, yürütülen çalışmalar ve alım süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Üreticilerle de bir araya gelen Güldal, hasat süreci, verim, kalite ve rekolteye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak üreticilerin taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TMO Genel Müdürü Edirne’de Buğday Alım Noktalarını İnceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TMO Genel Müdürü Edirne’de Buğday Alım Noktalarını İnceledi - Son Dakika
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