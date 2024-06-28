TMO, randevu sistemiyle buğday ve arpa teslimi almaya başladı

Güncel

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) buğday ve arpa teslimi için randevu sisteminin hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Genç, yaptığı açıklamada, TMO'nun bu yıl ürünleri Altınbaşak Lisanslı Deposu'ndan alacağını belirtti.

TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin zorlukla karşılaşmamaları için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini güncellemeleri ve randevularını almaları gerektiğini anlatan Genç, "Ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri önem taşımaktadır. Ürün teslim edecek üreticilerin bankadan işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları, kimlik belgesi, yatırım hesabı ve ikamet adresi bilgileri ile en yakın Türkiye Ürün İhtisas Borsası acentelerine başvurarak üye olmaları önem taşımaktadır." dedi.

Üreticilerin randevularını, "https://randevu.tmo.gov.tr" adresi ile e-Devlet üzerinden alabileceklerini dile getiren Genç, "Ürünler, resmi tatil ve pazar günleri hariç alınacak. TMO'ya teslim eden üreticilerimizin ürün bedeli ödemeleri, teslimatı müteakip 45 gün içinde banka hesaplarına yatacak." ifadesini kullandı.

Genç, lisanslı depoculuk uygulamasının üreticiye avantaj sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz, lisanslı depolara ürün teslim etmesi halinde yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti, ton başı 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkanlarından faydalanacaklar. Hububat üretiminin teşvik edilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için ton başı 1750 lira, arpa için ton başı 750 lira fark ödemesi desteği verilecek."