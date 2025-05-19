TMV Gence'de Yeni Okul Açıyor - Son Dakika
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TMV Gence'de Yeni Okul Açıyor

TMV Gence\'de Yeni Okul Açıyor

Türkiye Maarif Vakfı, Azerbaycan'ın Gence şehrinde yeni bir okul açma hazırlığı yapıyor.

19.05.2025 14:40
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Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de yeni okul açmaya hazırlanıyor.

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları Gençlik Kampüsü'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıya TMV Asya Pasifik Bölge Daire Başkanı Salih Sağır ve Azerbaycan Temsilcisi Serdar Gündoğan da katıldı.

Azerbaycan'da halihazırda iki okul ile faaliyet gösterdiklerini belirten Özkan, "Okullarımızın toplam kapasitesi 1000 öğrenci. Şu anda bu kapasitenin yaklaşık yüzde 50'si dolu. Eğitim seferberliğimizi sürdürerek Gence'de de yeni bir okul açmak istiyoruz. Bu doğrultuda Gence'ye giderek süreci başlatacağız." dedi.

TMV'nin dünya genelinde genişleyen faaliyetlerine de değinen Özkan, "Türkiye markası olarak 55 ülkede 485 okulumuz bulunuyor. 70 binden fazla öğrencimiz var. Türk dünyasına ayrıca önem veriyoruz. Kırgızistan'da aktif okullarımız mevcut. Önümüzdeki süreçte Kazakistan'da da okul açacağız. Diğer ülkelerde de çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Özkan, Azerbaycan'daki faaliyetleri öncelikli olarak gördüklerini vurgulayarak, " Bakü'deki okullarımızın kapasitesini artırmak ve diğer şehirlerde de yaygınlaşmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. TMV olarak Türkiye'nin Türk dünyasıyla olan kardeşlik ve sosyal bağlarının derinleşmesine, ortak kültür ve değerlerin güçlendirilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu noktada eğitimi çok önemli görüyoruz çünkü eğitim yoluyla kurulan işbirlikleri kalıcı ve uzun vadelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim alanındaki işbirliklerinin Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bağları daha da pekiştireceğini ifade eden Özkan, bu sürecin ikili siyasi ve ekonomik ilişkilere de olumlu katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye Maarif Vakfı, Mehmet Özkan, Azerbaycan, Politika, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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