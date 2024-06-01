TMV, Tunus'ta Uluslararası Kültür Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika
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TMV, Tunus'ta Uluslararası Kültür Günü etkinliği düzenledi

TMV, Tunus\'ta Uluslararası Kültür Günü etkinliği düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Tunus'ta birçok ülkenin katılımıyla "Uluslararası Kültür Günü" etkinliği gerçekleştirdi. Başkent Tunus'ta yer alan Tunus Uluslararası Maarif Okulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Filistin'in Tunus Büyükelçisi Hail el-Fehum, Irak'ın Tunus Büyükelçisi Abdulhakim el-Kassab, Türk kurumlarının çalışanları, Tunuslu yetkililer ile öğrenci ve veliler katıldı.

01.06.2024 15:28
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Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Tunus'ta birçok ülkenin katılımıyla "Uluslararası Kültür Günü" etkinliği gerçekleştirdi.

Başkent Tunus'ta yer alan Tunus Uluslararası Maarif Okulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Filistin'in Tunus Büyükelçisi Hail el-Fehum, Irak'ın Tunus Büyükelçisi Abdulhakim el-Kassab, Türk kurumlarının çalışanları, Tunuslu yetkililer ile öğrenci ve veliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Büyükelçi Demircan, "Kendisi de Tunuslu olan, meşhur sosyolog İbn Haldun 'Coğrafya kaderdir' diyor. Coğrafyamız, yani içinde yaşadığımız ve büyüdüğümüz şehir, hayat tarzımız ve bize tesir eden çevremiz bizim ve kültürümüzün de esasını oluşturuyor." dedi.

İnsanın coğrafyasıyla, şehriyle ve çevresiyle ilişkili olduğuna dikkati çeken Demircan, bu kapsamda farklı kültürlerin birbirini tanımalarına ve yakınlaşmalarına vesile olan etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Tunus Uluslararası Maarif Okulu Müdürü İbrahim Yurduseven ise "Uluslararası Kültür Günü" etkinliğinin dünyanın dört bir yanından gelen renkli kültürleri bir araya getiren, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Bu tür etkinliklerin öğrencilerin ufkunu açtığını ve diğer kültürden insanları anlamalarını ve tanımalarını sağlaması açısından önemli olduğunu vurgulayan Yurduseven, şunları kaydetti:

"Kültür günü etkinlikleri, farklılıklarımızın bizi nasıl da zenginleştirdiğinin canlı göstergesidir. Her bir kültür insanlığın ortak mozaiğine eşsiz bir parça ekler. Biz TMV olarak, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını, dünyanın dört bir yanında çeşitli kültürler ile harmanlayarak öğrencilerimize sadece akademik eğitim değil aynı zamanda kültürel zenginlik ve hoşgörü aşılamayı hedefliyoruz."

Etkinlikte Filistin'e destek mesajı

Kültürlerarası birliktelik ve anlayışın, barışçıl bir dünya için vazgeçilmez olduğunu belirten Yurduseven, "Bu bağlamda, içimizi kanatan çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. İsrail, Filistinli kardeşlerimize Gazze'de, sözde medeni dünyanın gözü önünde soykırım yapmakta, insanlık suçu işlemektedir. 75 yıldır Filistin'de devam eden bu terörü lanetliyor ve bu soykırıma son verecek bilinçli bir nesil yetiştirmek için çabalıyoruz. Özgür Filistin için millet olarak dua ediyoruz." dedi.

Veli ve öğrencilerin geleneksel kıyafetleriyle katıldıkları etkinlikte, farklı kültürlerden müzik eşliğinde geleneksel oyunlar sergilendi.

Farklı ülkelere ait özel hediyelik eşyaların da ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu etkinlikte, Türkiye ve Tunus'un yanı sıra birçok ülkeye özgü yemekler ikram edildi.

TMV 2017 yılından bu yana Tunus'ta faaliyet gösteriyor

TMV Tunus Temsilcisi Ali Arıkmert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her yıl düzenlediğimiz Kültür Günü etkinliğimizde farklı milletlerden öğrenciler kendi ülkelerinin stantlarını açarak ülkelerine ait geleneksel kıyafetleri, yemek çeşitlerini ve kültürlerini tanıtıyorlar. Bu sene farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri de katıldı." diye konuştu.

Arıkmert, sözlerini şöyle tamamladı:

"Filistin ve Irak büyükelçileri ile Endonezya ve Sudan büyükelçi temsilcileri de aramızda. Bu sene maalesef Filistin'de yaşanan hadiselerden dolayı buruk bir etkinlik gerçekleştiriyoruz."

Tunus'ta 2017'den bu yana faaliyet gösteren Tunus Uluslararası Maarif Okullarında, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TMV, Tunus'ta Uluslararası Kültür Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika

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