TMV Üsküp'te İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TMV Üsküp'te İftar Programı Düzenledi

TMV Üsküp\'te İftar Programı Düzenledi
06.03.2026 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı, Üsküp'te iftar düzenleyerek eğitim işbirliğine vurgu yaptı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kuzey Makedonya Temsilciliği tarafından başkent Üsküp'te iftar programı düzenlendi.

TMV'nin Üsküp'teki okulunda Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde gerçekleştirilen iftar programına, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonyalı siyasiler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Yardımcısı Sali, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki eğitim, kültür ve bilim kurumları arasındaki işbirliğine değindi.

TMV'nin iki ülke arasındaki eğitim işbirliğine sunduğu katkıya vurgu yapan Sali, eğitim ve kültürün halkları birbirine yaklaştıran ve toplumları zenginleştiren köprüler olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Ulusoy da eğitimin Türkiye ve Kuzey Makedonya ile ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturduğunu dile getirdi.

Ulusoy, "Ülkemizin eğitim alanında yurt dışındaki bayrak taşıyıcısı olan Türkiye Maarif Vakfı okulları, 2018 yılından bu yana Kuzey Makedonya'da eğitim vermekte, sadece bireyleri değil, aynı zamanda toplumları da ileriye taşıyan bir köprü görevi görmektedir." diye konuştu.

TMV Kuzey Makedonya Ülke Temsilcisi Osman Demirgül ise dünyanın iyiliği için iyi insan yetiştirmek üzere 8 yıl önce yola çıkan ve bugün 64 ülkede eğitim faaliyeti sürdürerek küresel bir eğitim organizasyonu haline gelen TMV iftarına katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Türkiye Maarif Vakfı, Kültür, Güncel, İftar, Üsküp, Son Dakika

Son Dakika Güncel TMV Üsküp'te İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 23:24:05. #7.12#
SON DAKİKA: TMV Üsküp'te İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.