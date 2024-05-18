TOBB Başkanı: Türkiye'nin en büyük potansiyeli gençlerdir - Son Dakika
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TOBB Başkanı: Türkiye'nin en büyük potansiyeli gençlerdir

TOBB Başkanı: Türkiye\'nin en büyük potansiyeli gençlerdir

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için en büyük potansiyelinin gençler olduğunu belirtti.

18.05.2024 12:42
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için en büyük potansiyelinin gençler olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" için yayımladığı mesajda, gençlerin Türkiye'nin geleceğinin teminatı olduklarını, aydınlık, gelişmiş, büyük Türkiye hedefinin gençlerin eliyle şekilleneceğini bildirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesinin ateşini yaktığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu anlamlı günün gençlere bayram olarak armağan edildiğine işaret etti.

Hisarcıklıoğlu, Atatürk'ün, geleceği gençlerin ellerinde, yüreklerinde gördüğüne ve onlara daima güvendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizler de bu düşüncenin ışığında biliyoruz ki Türkiye'nin geleceğinin teminatı ve güzel günlerin mimarı gençlerimizdir. Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için en büyük potansiyelimiz gençlerimiz olacaktır. Türk iş dünyası olarak bize düşen görev, gençlerimize güvenerek onlara yol açmaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliğimizin tesisi yolunda kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı günün yıldönümünde, Türk iş dünyası adına, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızın kutlu olmasını diliyor, gazilerimizi ve şehitlerimizi bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA

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