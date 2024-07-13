TOBB, Kahramanmaraş deprem bölgesine deprem konutu yapacak - Son Dakika
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TOBB, Kahramanmaraş deprem bölgesine deprem konutu yapacak

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek deprem bölgesine deprem konutu yapacaklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu ayrıca Eskil'de okul yapacaklarını belirtti.

13.07.2024 19:02
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "TOBB'un tüm imkanlarını bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la konuşarak deprem bölgesine deprem konutu yapmak üzere sunuyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Eskil Tarım Ticaret Merkezi Temel Atma ve Açılış Töreni'nde, TOBB olarak "81 ile 81 okul projesi"ni tamamladıklarını ardından 153 ilçeye okul projesi başlattıklarını söyledi.

Bu ilçelerin bir kısmında yapamadıkları okulları tamamlamaya çalıştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Ülke olarak 6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen, tarihimizin en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. TOBB'un tüm imkanlarını bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la konuşarak deprem bölgesine deprem konutu yapmak üzere sunuyoruz. İnşallah kendimizi toparladıktan sonra ve borcumuz olan ilçeleri bitirdikten sonra Eskil'e de okul yapacağız." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Aksaray Ticaret Borsası'nın pek çok vizyoner çalışmayı Aksaray'a kazandırdığını ifade etti.

Bugün yeni tesislerin açılışını ve temel atmasını da birlikte gerçekleştireceklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Tarım ve hayvancılığı geliştirmek adına Aksaray Ticaret Borsamızın ortaklığında Eskil'de çok büyük adımlar attık. Aksaray Ticaret Borsası durmadan, yorulmadan proje üretiyor, Aksaray'a eserler kazandırıyor. Aksaray'ın yerel değerlerine de sahip çıkıyor. Aksaray'ımızın ünlü kabak çekirdeğinin yanı sıra çerezlik ay çekirdeğini, Eşmekaya yoğurdunu coğrafi işaret alarak koruma altına aldı. Kamu idaresiyle birçok ortak projeye imza atıyor."

Konuşmaların ardından Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Hisarcıklıoğlu, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla temel atma ve açılış programı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TOBB, Kahramanmaraş deprem bölgesine deprem konutu yapacak - Son Dakika

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