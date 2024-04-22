TOG, İslahiye'de depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi - Son Dakika
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TOG, İslahiye'de depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi

TOG, İslahiye\'de depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzede çocuklar için bir etkinlik düzenledi. TOG üyeleri, depremlerin etkilediği ilçedeki TOG Umut Evi Destek Merkezi'nde çocuk gösterileri ve atölye etkinlikleri gerçekleştirdi. Etkinliklere yaklaşık 500 depremzede çocuk katıldı ve aktivitelerle eğlenceli bir gün geçirdi. TOG Yönetim Kurulu Üyesi Sezen Akınal Bulut, etkinliklerin depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeyi amaçladığını belirterek, toparlanma sürecinde dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

22.04.2024 15:18
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Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkinlik gerçekleştirdi.

???????TOG üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği ilçedeki TOG Umut Evi Destek Merkezi'nde çocuk gösterileri, atölye etkinlikleri düzenledi.

Etkinliklere katılan 500'e yakın depremzede çocuk, aktivitelerle doyasıya eğlendi.

TOG Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Sosyal Komite Kurucusu Sezen Akınal Bulut, gazetecilere, etkinliklerle depremin çocukların üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerinin hafifletilmeyi amaçladıklarını belirterek, "Toparlanma ve normalleşme süreci kolay olmayacağını biliyoruz. Ancak dayanışmayla birbirimize güç vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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