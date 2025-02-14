TOGEM-DER'den Yaşlı Çiftlere Sevgi Günü Kahvaltısı - Son Dakika
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TOGEM-DER'den Yaşlı Çiftlere Sevgi Günü Kahvaltısı

TOGEM-DER, 14 Şubat'ta yaşlı çiftlerle bir araya gelerek tecrübelerini dinledi ve sevgi paylaştı.

14.02.2025 19:46
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Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) üyeleri, yaşlı çiftlerle bir araya gelerek tecrübelerini dinledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TOGEM-DER 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Bağcılar Belediyesi Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı'nda kahvaltı programı gerçekleştirdi.

Programda, Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi kursiyeri olan 10 çift ağırlanarak, çiftlerin aile, birliktelik ve emek üzerine deneyim ve tecrübeleri dinlendi.

Kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar için birçok çalışmaya imza attıklarını söyleyen TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı M. Belma Sekmen, Vefahane'nin kuruluşundan bugüne kadar olan bütün çalışmalarında onursal başkanları Emine Erdoğan'ın aktif olarak rol aldığını anımsattı.

14 Şubat'ın "Sevgi Günü" olduğunu kaydeden Sekmen, "Faaliyetimizin amacı, ailenin, birlikteliğin, emeğin, yaş almanın değerini paylaşmak... Bugün buraya 10 çiftimizi davet ettik. Değerli büyüklerimizle bir arada olduk, anılarını, evlilik kurumuna olan bakış açılarını, aileyi ve aile değerine verdikleri önemi dinledik. Bunları yeni nesillerle paylaşmak istiyoruz." dedi.

Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Betül Birer ise TOGEM-DER olarak çalışma ve hizmetlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Davetlilere karanfil dağıtılan programda, çiftler doğada keyifli zaman geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TOGEM-DER'den Yaşlı Çiftlere Sevgi Günü Kahvaltısı - Son Dakika

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