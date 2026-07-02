TOGÜ Çocuk Üniversitesi'nden Rektöre Ziyaret

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Çocuk Üniversitesi öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde düzenlenen çocuk üniversitesi programına katılan öğrenciler, Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Ziyarette Yılmaz, çocuklarla ilgilenerek çocuk üniversitesi kapsamında katıldıkları etkinlikler hakkında sohbet etti.

TOGÜ tarafından yürütülen çocuk üniversitesi programı kapsamında 5-7 yaş aralığındaki çocuklara oyun, spor, sanat, gezi, doğa ve tarım alanlarında eğitici ve eğlenceli etkinlikler sunuluyor.

Çocukların sosyal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan program, uygulamalı etkinliklerle öğrenmeyi teşvik ederken üniversite ortamını da erken yaşlarda tanımalarına katkı sağlıyor.