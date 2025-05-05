TOGÜ'de Spring Fest Coşkusu - Son Dakika
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TOGÜ'de Spring Fest Coşkusu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen Spring Fest, kültürel etkinliklerle kutlandı.

05.05.2025 15:36
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Spring Fest festivali düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşlıçiftlik Yerleşkesi nizamiye girişinden başlayan kortej yürüyüşüne Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları, danışmanlar, genel sekreter, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Yürüyüş, merkezi yemekhane önündeki festival alanında sona erdi.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Kültür, sanat ve bilimin iç içe geçtiği böyle anlamlı bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Üniversiteler sadece akademik bilgi üretilen yerler değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal hayatın da merkezleridir. Bugün burada, birlik ve beraberlik içerisinde, geleneklerimizi yaşatarak ve paylaşarak bu anlayışı hep birlikte ortaya koyuyoruz. TOGÜ ailesi olarak biz büyük bir aileyiz ve bu festival de bunun en güzel göstergesi. Emeği geçen tüm birimlerimize, akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve destek veren paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Halk Oyunları ekibi tarafından Artvin Yöresi oyunu sergilendi. Sonrasında geleneksel Hıdırellez ateşi yakıldı. Ateşin etrafında toplanan öğrenciler ve katılımcılar, baharın gelişini şenlik havasında kutladı. Festival alanında kurulan kulüpler fuarı, ödüllü yarışmalar, halk oyunları gösterileri ve geleneksel oyunlar da ilk günün ilgi çeken diğer etkinlikleri arasında yer aldı.

Kaynak: AA

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