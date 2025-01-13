TOGÜ Kompost Tesisi: Sıfır Atık Projesine Katkı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TOGÜ Kompost Tesisi: Sıfır Atık Projesine Katkı

Geniş Video İzle

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 60 ton kompost üreterek sıfır atık projesine katkı sağlıyor.

13.01.2025 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOGÜ kompost tesisi yıllık 60 ton kompost üreterek sıfır atık projesine katkı sunuyor

TOGÜ'de kompost üretim tesisiyle sıfır atık projesine önemli katkı

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, kurduğu kompost üretim tesisiyle çevre dostu üretim süreçlerine öncülük ederek, sıfır atık projesine önemli katkılar sağlıyor. Tesiste 1 yılda 60 ton kompost üretiliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), bünyesinde kurduğu kompost üretim tesisiyle çevre dostu üretim süreçlerine öncülük ediyor. Kentte aktif olarak çalışan tek kompost üretim tesisi olan bu tesis, sıfır atık projelerine de önemli katkılar sağlıyor. Kompost üretim süreci, organik atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılarak organik gübreye dönüştürülmesiyle gerçekleşiyor. Kentin yıllık atık kompozisyonunda organik atıklar, %64 ile en büyük hacmi oluşturuyor. Bu atıkların geri dönüşümü sayesinde atık miktarının azaltılması, katı atık depolama alanlarının ömrünün uzatılması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Sıfır atık projesine katkı sağlanıyor

TOGÜ bünyesindeki kompost üretim tesisi, 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan sıfır atık projesine önemli katkılar sunuyor. Haftalık 3,5 ton kapasiteyle işlem yapan tesis, yıllık ortalama 60 ton kompost üretiyor. Ayrıca, tesis Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde "Eğitim Kategorisi"nde 2.'lik ödülü kazandı.

Eğitim ve araştırma alanında katkılar sunuyor

Kompost üretim tesisi, TOGÜ'nün Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi için değerli bir hammadde kaynağı oluşturuyor. Ayrıca, üniversite çevre birimi, sosyal tesis atıkları ve öğrenci yurtlarından elde edilen organik atıklar da tesiste kullanılıyor. Tesiste, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik uygulamalı eğitimler ve çalışma alanları da sağlanıyor.

Sürdürülebilirlik için önemli bir adım

Tokat'taki tek kompost üretim tesisi olma özelliği taşıyan bu tesis hem kent hem de ülke ekonomisi açısından büyük faydalar sağladığını söyleyen TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, tesisin çevreye duyarlı üretim süreçleri ve eğitim alanındaki katkılarıyla üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki kararlı adımlarını güçlendirdiğini belirterek, "Bu tesisin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

TOGÜ Kompost Tesisi: Sıfır Atık Projesine Katkı
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOGÜ Kompost Tesisi: Sıfır Atık Projesine Katkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 05:49:26. #1.11#
SON DAKİKA: TOGÜ Kompost Tesisi: Sıfır Atık Projesine Katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.