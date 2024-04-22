TOGÜ Öğrencileri Tokat'ta Depremzedelere Yardım Etti - Son Dakika
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TOGÜ Öğrencileri Tokat'ta Depremzedelere Yardım Etti

TOGÜ Öğrencileri Tokat\'ta Depremzedelere Yardım Etti

Tokat'ta meydana gelen depremler sonrası TOGÜ öğrencileri, Sulusaray ilçesindeki depremzedelere dağıtılan çadırların kurulumunda görev aldı. TOGÜ Niksar Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, öğretim görevlisi Mustafa Yıldız'ın yönlendirmesiyle 20 kişilik bir ekip oluşturarak çadırların kurulumunu gerçekleştirdi.

22.04.2024 12:23  Güncelleme: 12:25
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Tokat'ta meydana gelen depremler sonrası vatandaşlara dağıtılan çadırların kurulmasına Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri de yardım etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrası vatandaşlara dağıtılan çadırların kurulmasında TOGÜ Niksar Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri deprem bölgesindeki vatandaşlara destek oldu.

Öğretim Görevlisi Mustafa Yıldız'ın eşliğinde çalışmalara katılan 20 öğrenci dağıtılan çadırların kurulumunu gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TOGÜ Öğrencileri Tokat'ta Depremzedelere Yardım Etti - Son Dakika

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