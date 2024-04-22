Tokat'ta meydana gelen depremler sonrası vatandaşlara dağıtılan çadırların kurulmasına Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri de yardım etti.
TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrası vatandaşlara dağıtılan çadırların kurulmasında TOGÜ Niksar Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri deprem bölgesindeki vatandaşlara destek oldu.
Öğretim Görevlisi Mustafa Yıldız'ın eşliğinde çalışmalara katılan 20 öğrenci dağıtılan çadırların kurulumunu gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › TOGÜ Öğrencileri Tokat'ta Depremzedelere Yardım Etti - Son Dakika
Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Balkan Keman Festivali, açılış töreniyle başladı. Festival boyunca birbirinden güzel konserler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Festivalin Balkanlar'da barış ve dostluğun pekişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçelerine bağlı 7 mahallede rakiplerini geride bırakan kadınlar, muhtar seçilmeyi başardı. 2014 ve öncesinde tek kadın muhtarın görev yaptığı kent merkezinde, bu seçimde 7 mahallede mühür, kadın muhtarlara geçti. Seçimde rakiplerini geride bırakan ve mazbata ile mühürlerini alan kadınlar, vatandaşlara hizmet için işe koyuldu.
Türkiye Satranç Federasyonu Düzce İl Temsilciliği ve TED Düzce Koleji Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen Ulusal Egemenlik Satranç Turnuvası, Düzce'de yapıldı. Turnuvaya 160 sporcu katıldı ve 2 gün boyunca 3 farklı kategoride müsabakalar gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara madalya ve ödüller verildi. Ayrıca, sporcular ve aileleri Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladılar.
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, jandarma işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, temsili olarak görevini 10 yaşındaki Harun Çetinkaya'ya devretti. Devir teslim töreninde Çetinkaya, ilçede çocuklara özel hizmetlerin yapılmasını istedi.
İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, 2024/2. Dönem Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Kendi İşini Kurma Proje başvurularının başladığını duyurdu. Proje kapsamında engelli kişilere 400 bin TL'ye kadar, eski hükümlü kişilere ise 300 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecektir. Başvurular e-devlet üzerinden alınacak olup, eski hükümlü başvuruları ise Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde geliştirilen bir proje ile suça sürüklenen çocuklar ve şiddet mağduru kadınlar için iş ve meslek sahibi olmaları için çalışmalar yapılacak. Proje kapsamında adli süreçlere dahil olan kadın ve çocukların toplumsal katılımlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında gönüllü kadın ve çocuklara eğitim desteği sağlanacak, çocuklar spor kulüplerinde sporcularla bir arada vakit geçirecek ve kadınlar istihdam edilerek ekonomik özgürlüklerinin sağlanması amaçlanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?