TOGÜ Öğrencilerinden Altın Madalya Başarısı

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, 9. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda 18 altın madalya ile 5 birincilik kupası kazandı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencileri Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 9. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması sonucunda 18 altın madalya ve 5 birincilik kupası kazandı.

Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Eğitmen Şef Öğretim Görevlisi Kamil Akyollu'nun çalıştırdığı ve Doç. Dr. Mehmet Güllü koordinatörlüğünde yarışmaya katılan öğrenciler tebrik edildi.