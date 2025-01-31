Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, 9. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda 18 altın madalya ile 5 birincilik kupası kazandı.
TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencileri Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 9. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması sonucunda 18 altın madalya ve 5 birincilik kupası kazandı.
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Eğitmen Şef Öğretim Görevlisi Kamil Akyollu'nun çalıştırdığı ve Doç. Dr. Mehmet Güllü koordinatörlüğünde yarışmaya katılan öğrenciler tebrik edildi.
Son Dakika › Güncel › TOGÜ Öğrencilerinden Altın Madalya Başarısı - Son Dakika
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