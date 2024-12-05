Tohum Koruyucuları Eğitimi Trabzon'da

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Trabzon'da, ata tohumlarının geleceğe aktarılması amacıyla yürütülen "Tohum Koruyucuları" projesi kapsamında 6-14 yaş grubundaki 100 öğrenciye eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'ın paydaş olduğu AB projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığından ziraat mühendisi Yavuz Şuayip Yalım ve DOKA'dan ziraat mühendisi Mine Aydın tarafından 6-14 yaş arasında 100 öğrenciye eğitim verildiği belirtildi.

Açıklamada, Trabzon'un yanı sıra Rize ve Giresun'dan öğrencilerin katıldığı eğitim faaliyetleriyle çocukların Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde yetiştiriciliği yapılan bitkiler ve tohumlarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarının hedeflendiği vurgulandı.

Bölgede yetişen domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kavun, karpuz, kabak, lahana, çay, fındık, ceviz, pancar, turp ve marul gibi ürünlerin geleceğe taşımasının amaçlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon'umuzda tarımı daha ileriye ve hak ettiği noktaya getirmek için çalışmalarımız sürecek. Bu konuda kurum ve kuruluşlarla iş birliğimiz devam edecek. Tarımda devamlılığın sağlanmasına katkıda bulunmak en büyük amacımızdır."