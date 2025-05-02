Tohum Takas ve Bahar Şenliği 4 Mayıs'ta Turgutlu'da Başlıyor - Son Dakika
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Tohum Takas ve Bahar Şenliği 4 Mayıs'ta Turgutlu'da Başlıyor

Turgutlu Belediyesi, YAŞAMDER ve Turgutlu Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen 'Tohum Takas ve Bahar Şenliği', 4 Mayıs Pazar günü Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte yerel tohumlar sergilenecek, müzik performansları ve çocuk etkinlikleri yer alacak.

02.05.2025 14:08  Güncelleme: 15:34
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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde, Turgutlu Doğa Yaşam Kültür Derneği (YAŞAMDER) ile Turgutlu Kent Konseyi ortaklığında altıncısı düzenlenen "Tohum Takas ve Bahar Şenliği", Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda 4 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te başlayacak.

Yerel tohumun korunması, üreticiyle buluşturulması ve tarımda sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi amacıyla geleneksel hale getirilen "Tohum Takas ve Bahar Şenliği", 4 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Turgutlu Belediyesi organizasyonuyla, YAŞAMDER ve Turgutlu Kent Konseyi iş birliğiyle yapılacak şenlikte, Türkiye'nin dört bir yanındaki atalık tohumlar sergilenecek. YAŞAMDER müzik grubu konseri, DJ Burak Zengin performansı ve çocuklara yönelik etkinliklerle baharın gelişi de kutlanmış olacak.

Belediye Başkanı Çetin Akın, tüm vatandaşları şenliğe davet ederek, "Yerel ve sağlıklı üretimi teşvik etmek, tarımsal üretimi ve çeşitliliği güvence altına alabilmek adına geleneksel hale getirdiğimiz 'Tohum Takas ve Bahar Şenliği'ni bu yıl da gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimi 4 Mayıs Pazar günü Irlamaz Rekreasyon Alanı'ndaki şenliğimize davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tohum Takas ve Bahar Şenliği 4 Mayıs'ta Turgutlu'da Başlıyor - Son Dakika

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