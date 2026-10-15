Tokat Başçiftlik'te dolu yağışı etkili oldu, araç sahipleri örtüyle korumaya çalıştı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dünden bu yana yağmur etkili oluyor. Sabah saatlerinde ise ilçe merkezinde dolu yağışı görüldü.

Dolunun şiddetini artırması üzerine bazı araç sahipleri, üzerine kilim, battaniye gibi örtüler sererek araçlarını korumaya çalıştı.