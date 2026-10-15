Tokat Başçiftlik'te dolu yağışı etkili oldu, araç sahipleri örtüyle korumaya çalıştı

Tokat Başçiftlik'te dolu yağışı etkili oldu, araç sahipleri örtüyle korumaya çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde dünden beri süren yağmur, sabah ilçe merkezinde yerini dolu yağışına bıraktı; dolu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran dolu nedeniyle bazı araç sahipleri, kilim ve battaniye gibi örtüleri araçlarının üzerine sererek koruma sağlamaya çalıştı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede dünden bu yana yağmur etkili oluyor. Sabah saatlerinde ise ilçe merkezinde dolu yağışı görüldü.
Dolunun şiddetini artırması üzerine bazı araç sahipleri, üzerine kilim, battaniye gibi örtüler sererek araçlarını korumaya çalıştı.
Kaynak: AA
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