Tokat Başçiftlik\'te mantar toplayan satıcı, kilosu 150 liradan satış yapıyor

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yaylalarında mantar bolluğu yaşanıyor.

İlçede yaşayan 58 yaşındaki İdiris Sırtıkara, yüksek rakımlı yaylalardan topladığı doğal mantarları ilçe merkezinde satarak hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de ilçe halkını taze mantarla buluşturuyor. Bu yıl yağışların bol olması sayesinde yaylalarda adeta mantar bereketi yaşanıyor.

Bu sezon oldukça yağışlı bir mevsim geçirdiklerini belirten Sırtıkara, yağmurların ardından yaylalarda ciddi bir mantar bolluğu oluştuğunu ifade etti.

Topladığı taze mantarların kilosunu 150 liradan satışa sunduğunu dile getiren Sırtıkara, "Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden oldukça memnum. Talebe yetişmekte zorlanıyorum. Mantar sevenler sabah saatlerinde ilçeye taze mantar getirmemi dört gözle bekliyor. Geleceğimi bilen birçok kişi daha ben merkeze varmadan arayıp siparişini önceden yazdırıyor. Doğal ve taze olduğu için getirdiğim mantarlar kısa sürede tükeniyor." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ise mantar zehirlenmesine dikkati çekerek doğadan toplanan mantarların dikkatli tüketilmesi uyarısında bulundu.