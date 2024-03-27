Tokat\'ın Başçiftlik ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Belediye tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.
Belediye düğün salonundaki iftara Kaymakam İsmail Yüksel, Belediye Başkanı Murat Tunçel, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, gaziler, şehit aileleri, ilçe emniyet amirliği ve ilçe jandarma komutanlığı personeli katıldı.
Programda Yüksel ve Tunçel, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.
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