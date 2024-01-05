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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı. Eroğlu, farklı kategorilerdeki fotoğraflar arasından seçim yaparak, çekimleri yapanları kutladı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 2023\'e damga vuran fotoğrafları oyladı
05.01.2024 - 12:06,
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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Eroğlu, 5 kategorideki fotoğraflar arasından oylama yaptı.

Eroğlu, "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları", "Haber"de Murat Kula'nın " Filistin'e destek", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Sevginin gücü", "Gazze-Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış", "Deprem-Umut" kategorisinde ise Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafların çok güzel olduğunu dile getiren Eroğlu, "Fotoğrafları seçerken zorlandım. Fotoğrafları çekenleri kutluyorum. Anadolu Ajansının Sayın Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ve çalışanları tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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Tokat Belediyesi, Eyüp Eroğlu, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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