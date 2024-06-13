Tokat Belediyesi Marketlerde Denetim Yaptı

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Tokat Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde fiyat, hijyen, son tüketim tarihi ve ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine devam ediyor.

Belediye zabıta ekipleri gıda teknikerleri eşliğinde Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla gıda işletmeleri ve marketlerde fiyat, hijyen, son tüketim tarihi ve ruhsat denetimleri yapıldı.