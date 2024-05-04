Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Filistin'e Destek Verenleri Davet Ediyor - Son Dakika
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Filistin'e Destek Verenleri Davet Ediyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Filistin\'e Destek Verenleri Davet Ediyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, ABD ve Avrupa ülkelerinde Filistin'e destek verdikleri için üniversitelerinden atılan akademisyen ve öğrencileri Tokat'a çağırdı. Rektör Yılmaz, üniversitenin sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, Filistin'e destek verdikleri gerekçesiyle üniversitelerinden atılan akademisyen ve öğrencileri kente davet ettiğini belirtti. Yılmaz, bu çağrıyla adalet ve barış için bir araya gelerek insan haklarına ve özgürlüklere sahip çıkmak için üniversitede dayanışma çağrısı yaptı.

04.05.2024 16:59
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, ABD ve Avrupa ülkelerinde Filistin'e destek verdikleri için üniversitelerinden atılan akademisyen ve öğrencileri Tokat'a çağırdı.

TOGÜ tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanıp, "ABD ve Avrupa'daki üniversitelerinde, Filistin'e destek verdiği için baskı altında tutulan öğrenci ve akademisyenlere açık çağrımızdır" başlığıyla üniversitenin sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, Filistin'e destek verdikleri gerekçesiyle üniversitelerinden atılan akademisyen ve öğrenciler, kente davet edildi.

Rektör Yılmaz, gazetecilere, TOGÜ'nün dünyanın dört bir yanında haksızlıklara karşı durmayı, insan haklarına saygılı olmayı ilke edinmiş bir yükseköğretim kurumu olduğunu söyledi.

Son zamanlarda İsrail'in masum Filistin halkına sergilediği akıl almaz zulmün tırmanmasıyla ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilerin barışçıl protestolarına karşı orantısız güç kullanımını büyük endişeyle takip ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmanın insanlığa karşı vebal olduğu inancındayız. Bu nedenle ABD'deki üniversitelerde yaşanan haksız uygulamalara karşı güçlü şekilde sesimizi yükseltiyoruz. Barışçıl protestoların bastırılması, öğrencilerin okullarından uzaklaştırılması veya destek olan öğretim üyelerinin işten atılması kabul edilemez bir durumdur. Bu tür eylemler, akademik ahlaka, özgür düşünceye ve demokratik haklara yönelik ciddi bir saldırıdır." dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, medeniyetin irtifa kaybettiği her dönemde Türk milletinin tarihi misyonu gereğince hakkaniyetli söz söylediğini, zulme uğrayanlara kol kanat gerdiğini, mazluma dayanak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanlığın vicdanında telafisi olmayan yaralar açan vahim hataların yapıldığı bu kara günlerde de aynı misyonu üstlenmek niyetiyle bu açıklamayı yapmayı uygun bulduk. Çağrımız, zalimlere karşı sesini yükselttiği için ABD ve Avrupa'daki üniversitelerden atılan, şiddete maruz kalan öğrenci ve öğretim üyelerinedir. Sizleri Anadolu'nun mayası olan şehrimizde öğretim ve öğrenim faaliyetlerinizi kaldığınız yerden devam ettirmeniz, akademik üretimlerinizle insanlığa faydalı olmaya devam edebilmeniz adına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine davet ediyoruz. Burada sizinle dayanışma içinde olmak ve mücadele etmek için kapılarımızı açıyoruz. Sizleri, adalet ve barış için bir araya gelerek insan haklarına ve özgürlüklere sahip çıkmak için üniversitemizde dayanışmaya davet ediyoruz. Bölgede yıllardır süregelen sorunlara barışçıl çözüm bulunması için çağrı yaparken, aynı zamanda ABD'deki üniversitelerde adalet ve özgürlük mücadelesine destek vermek için elimizi uzatıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Filistin'e Destek Verenleri Davet Ediyor - Son Dakika

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