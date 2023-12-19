Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'nde Din Öğretimi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile "Din Öğretimi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İslami İlimler Fakültesi'nde düzenlenen çalıştayda, imam hatip meslek dersleri öğretimine ilişkin beklentiler, sorun alanları, ortaokullarda bir üst öğretime ilişkin hazırlık çalışmaları, okullar arası farklılıkların azaltılması, kurum kültürüne uyum, program çeşitliliği kapsamında uygulamaların istişare edilmesi, akademik, sosyal, kültürel ve sportif çalışmaların değerlendirilmesi gibi konular görüşüldü.

Çalıştayın açılışına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İnanır, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak, Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı ve akademik personel katıldı.