 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Din Öğretimi Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Din Öğretimi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 'Din Öğretimi Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, imam hatip meslek dersleri öğretimine ilişkin beklentiler, sorun alanları, hazırlık çalışmaları, okullar arası farklılıkların azaltılması gibi konular ele alındı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'nde Din Öğretimi Çalıştayı Gerçekleştirildi
19.12.2023 - 16:25,
Abone Ol

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile "Din Öğretimi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İslami İlimler Fakültesi'nde düzenlenen çalıştayda, imam hatip meslek dersleri öğretimine ilişkin beklentiler, sorun alanları, ortaokullarda bir üst öğretime ilişkin hazırlık çalışmaları, okullar arası farklılıkların azaltılması, kurum kültürüne uyum, program çeşitliliği kapsamında uygulamaların istişare edilmesi, akademik, sosyal, kültürel ve sportif çalışmaların değerlendirilmesi gibi konular görüşüldü.

Çalıştayın açılışına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İnanır, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak, Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı ve akademik personel katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Tokat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Din Öğretimi Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika


16:14
Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
15:57
Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
15:34
Bakan Tekin'e TBMM'deki 'tarikat' çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26
Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51
Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu

Son Dakika
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
15:57 Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51 Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27 DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 16:26:17. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Din Öğretimi Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement