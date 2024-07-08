Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Beyazay Derneği iş birliğiyle özel gereksinimli çocuklara yüzme kursu düzenlendi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Türkiye Beyazay Derneği Tokat Şubesi iş birliğinde özel gereksinimli çocuk ve gençlere yönelik yüzme kursu düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, özel gereksinimli bireylerin katıldığı kurs, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştiriliyor.

TOGÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Neslihan Canpolat Çığ, özel gereksinimli çocuk ve gençlere sundukları hizmetlere yüzme kursunu da eklediklerini belirterek, "Çocuklarımız yüzme öğretmenleriyle ücretsiz olarak yararlandıkları yüzme havuzunda hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor." ifadesini kullandı.