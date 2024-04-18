Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.06'da deprem meydana geldi. AFAD, depremin 9.97 kilometre derinlikte ve 4.7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
AFAD, bugün saat 01.06'da Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 9.97 kilometre derinlikte ve 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda yaptığı konuşmada, piyasaların ve yatırımcıların genel olarak enflasyonun düşeceği ve Orta Vadeli Program'ın (OVP) sonuç vereceğine inanmaya başladığını ifade etti. Şimşek, OVP'nin güçlü ve güvenilir bir çerçeveye sahip olduğunu belirtirken, enflasyonun düşürülmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin politika önceliklerini anlatan Şimşek, OVP'nin fiyat istikrarını sağlamayı, rekabetçiliği artırmayı ve yapısal reformları gerçekleştirmeyi amaçladığını söyledi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 02.35'te merkez üssü olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İkinci depremin herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı bildirildi. Ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Geçimini sağlamak için fotoğraflarını ve albümlerini satışa çıkarmak zorunda kalan Serpil Örümcer, yardım konseri öncesi herkese teşekkür etti. Kendisine yardım sözünde bulunan ünlü isimlerin zamanla sözlerini unuttuğunu belirten Örümcer, Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde izleyicilerle dans etti. Konserde elde edilen gelirlerle Örümcer'in borçları kapatılacak.
Tokat Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin anı güvenlik kameralarına yansıdı. Belediye Başkanı Davut Kılıç, ilçede herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı.
Mersin'de kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında, 68 BT 456 plakalı otomobil ile 34 HJY 494 plakalı araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Bölge sakinleri, kavşağa ışık ve kamera sistemi takılması taleplerinin henüz karşılanmadığını belirtti.
Tokat Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından, Belediye Başkanı Davut Kılıç, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı önüne kadar konvoy yaptı. Taksiciler, protestoyu sonlandırdıktan sonra yetkililere seslenerek, bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.
İstanbul'da yüzlerce taksici, gasp edilip öldürülen meslektaşları Yaşar Yanıkyürek için bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na cenazeyi getirdi ve güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yaptı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi. Tokat'ın Sulusaray ilçesi Yozgat il sınırına yakın bin noktada saat 01.06'da deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına devam ettiğini belirtti ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul'da taksisine aldığı yabancı uyruklu iki şahıs tarafından öldürülüp Sarıyer'de yol kenarına atılan Yaşar Yanıkyürek için yüzlerce meslektaşı bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na hareket ederek cenazeye eşlik etti.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Erhan Ç. yönetimindeki tır yol kenarına devrildi. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?