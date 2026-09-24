Tokat Niksar'da kaymakam ve belediye başkanı esnafa plaket ve Türk bayrağı verdi - Son Dakika
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Tokat Niksar'da kaymakam ve belediye başkanı esnafa plaket ve Türk bayrağı verdi

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Ahilik Haftası kapsamında Tokat'ın Niksar ilçesinde Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Semih Tepebaşı ve oda başkanları esnafı iş yerlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde esnafa plaket ve Türk bayrağı hediye edilerek hayırlı ve bereketli kazançlar dilendi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Ülker, Niksar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Önder, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fevzi Özsert, Niksar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salim Ersin ve Niksar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kadir Berdibek, ilçede faaliyet gösteren esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaretler sırasında esnafa Ahilik Haftası anısına plaket ve Türk bayrağı hediye edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tokat Niksar'da kaymakam ve belediye başkanı esnafa plaket ve Türk bayrağı verdi - Son Dakika
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