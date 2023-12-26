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Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı - Son Dakika
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Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşanan olayda, 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar ettiği iddia edilen bakkal Muammer N. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine jandarmaya şikayette bulunuldu ve bakkal gözaltına alındı.

26.12.2023 - 21:23,
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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bakkal Muammer N. (63) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Ballıbağ köyünde yaşandı. Köyde bakkallık yapan Muammer N., iddiaya göre 11 ve 12 yaşındaki 2 kız çocuğunu istismar etti. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine jandarmaya şikayette bulunuldu. Jandarma ekipleri tarafından dün gözaltına alınan bakkal, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Muammer N., tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)

Tokat\'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı - Son Dakika
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