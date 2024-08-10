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Tokat'ta Antalya'yı aratmayan görüntüler

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesindeki Kelkit Çayı, Antalya'nın saklı cennetlerini aratmayan serinlik ve huzur dolu bir deneyim sunuyor.

Fatlı Köyü mevkiinde, Kelkit Çayı'nın serin suları yanında yapılan kamelyalar doğaseverlerin yeni gözdesi haline geldi. Ziyaretçiler, ırmak içerisine yerleştirilen masalarda ayaklarını suya sokarak doğanın tadını çıkarıyor. Bu doğal serinlikte, lezzetli yemekler eşliğinde semaverde çay keyfi yapan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. D-100 karayolu üzerinde yer alan ve kolay ulaşımıyla dikkat çeken Fatlı Köyü'ndeki işletme, suyun içinde yer alan çardaklarıyla görenleri adeta büyülüyor. Köprüye bağlanan salıncakta sallanan vatandaşlar eğlenceli bir vakit geçiriyor. Adeta Antalya'nın Didim bölgesindeki saklı cennetlerine benzeyen bu mesire alanı, ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunuyor. Sıcak yaz günlerinde Kelkit Çayı'nın serin sularında serinleyip, huzurlu bir gün geçirme imkanı bulan vatandaşlar, bu doğal güzellikler içinde dinlenme fırsatı buluyor.