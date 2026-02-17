Tokat'ta Camiler Ramazan İçin Hazırlanıyor

Tokat Belediyesi ekipleri ramazan ayı öncesi camileri temizliyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, yaklaşan ramazan ayı öncesinde kent genelindeki cami ve mescitlerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını başlattı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ibadethanelerin iç mekanları, avluları, şadırvanları ve lavabo alanları detaylı şekilde temizlenerek hijyen standartlarına uygun biçimde dezenfekte ediliyor.

Ekipler, özellikle yoğun kullanım alanlarında titiz bir çalışma gerçekleştirirken, halılar özel makinelerle temizleniyor, kapı ve pencere yüzeyleri dezenfektan ürünlerle arındırılıyor. Temizlik çalışmalarının ardından cami içlerinde gül suyu sıkılarak ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir ortam oluşturuluyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Hemşehrilerimizin ibadetlerini huzur ve hijyen içerisinde gerçekleştirebilmeleri için ekiplerimizle birlikte seferber olduk. Ramazan ayı boyunca da temizlik çalışmalarımız aralıksız sürecek. Amacımız, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadet edebileceği nezih ve ferah mekanlar hazırlamaktır. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin ve İslamaleminin mübarek ramazan ayını tebrik ediyor, ramazanın rahmetini ve bereketini hep birlikte yaşamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.