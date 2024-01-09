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Tokat'ta çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda M.B. isimli kişi boğazından hafif şekilde yaralandı. Şikayet üzerine F.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Tokat\'ta çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
09.01.2024 - 09:13,  Güncelleme: 09:13
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Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde M.B. (25), M.H. (33) ve F.A. (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A, bıçakla M.B'yi boğazından hafif şekilde yaraladı.

M.B'nin şikayeti üzerine F.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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