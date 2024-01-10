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Tokat'ta depreme dayanıksız kamu binaları yenileniyor - Son Dakika
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Tokat'ta depreme dayanıksız kamu binaları yenileniyor

KUZEY Anadolu Fay Hattı'nda yer alan Tokat'ta depreme dayanaksız olduğu belirlenen kamu binaları yenileniyor. 4 hükümet konağı yıkılıp, inşa edilirken, Tokat Valiliği binası için de yıkım kararı çıktı. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Şu an güncel fiyatlar ile 1 milyar TL'nin üzerinde bir harcama yaptık dedi.

10.01.2024 - 15:06,
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KUZEY Anadolu Fay Hattı'nda yer alan Tokat'ta depreme dayanaksız olduğu belirlenen kamu binaları yenileniyor. 4 hükümet konağı yıkılıp, inşa edilirken, Tokat Valiliği binası için de yıkım kararı çıktı. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Şu an güncel fiyatlar ile 1 milyar TL'nin üzerinde bir harcama yaptık dedi.

Birinci derecede deprem riski bulunan iller arasında gösterilen Tokat'ta, valilik tarafından kamu kurumlarının güvenliğine ilişkin çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 4 ilçedeki hükümet konakları yıkılarak yerine yenisi yapıldı. 6 ilçede de başlatılan inşaat çalışmaları sürüyor. Testler sonucu depreme dayanıksız olduğu belirlenen, Cumhuriyet döneminde yapılan ve aralarında merhum Recep Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu 35 valinin görev yaptığı Tokat Valiliği'nin binası için de yıkım kararı verildi. Binada tahliye işlemleri başlatıldı.

'180 OKULUMUZU YENİDEN YAPTIK'

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat'ta hükümet konaklarımız ile ilgili özel çalışmamız var. Daha önce 4 hükümet konağımızı yenilemiştik. 6 hükümet konağımızın da ihalesi yaptık. İnşaatları devam ediyor. Valilik binamızın da tahliye çalışmalarına başladık. Burada da yeni bir valilik binasını Tokat'a kazandıracağız. Tabii ki depreme hazırlık anlamında tüm kamu binalarında depreme uygun olmayan binalarımızı yeniledik. Milli Eğitim Bakanlığımızın çalışmaları ile Tokat'a 180 okulumuzu yeniden yaptık. Bu manada da eğitimi depreme dayanaklı hale getirdik. Tokat'ın depremden en az etkilenmesi için ne gerekiyorsa, bunların hepsini hızlı bir şekilde bitireceğiz. Belediyelerimiz ile merkezlerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şu an güncel fiyatlar ile 1 milyar TL'nin üzerinde bir harcama yaptık dedi. (DHA)

Tokat\'ta depreme dayanıksız kamu binaları yenileniyor
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tokat'ta depreme dayanıksız kamu binaları yenileniyor - Son Dakika
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