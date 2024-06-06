Tokat'ta Gazze yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta Gazze yararına kermes düzenlendi

Tokat\'ta Gazze yararına kermes düzenlendi

Tokat'ın Artova ilçesinde öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla Gazze yararına kermes gerçekleştirildi. Gönüllülerin kendi imkanlarıyla yaptıkları yiyeceklerin satışa sunulduğu kermes, Artova Gazipaşa Ortaokulu bahçesinde düzenlendi. Okul müdürü Serkan Kırca, Filistin'de yaşanan olayların öğrencileri ve okulu derinden etkilediğini belirterek, çocuklarla birlikte kermes yaparak elde edilen geliri Gazze'ye bağışlama kararı aldıklarını söyledi. Kermese Artova Kaymakam Vekili Neyfel Ören, Belediye Başkanı Ali Güner ve vatandaşlar da katıldı.

06.06.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Artova ilçesinde öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.

Artova Gazipaşa Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kermeste, gönüllülerin kendi imkanlarıyla yaptıkları yiyecekler satışa sunuldu.

Okul müdürü Serkan Kırca, AA muhabirine, okullarında her sene yıl sonu şenliği düzenlediklerini söyledi.

Şenliğin yanında bu sene kermes de açtıklarını belirten Kırca, " Filistin'de yaşanan olaylar, öğrencilerimizi ve bizleri derinden yaraladı. Çocuklarımızla, onlara destek olabilir miyiz diye konuştuk. Çocuklarımızla kermes yaparak gelirini Gazze'ye bağışlama kararı aldık." dedi.

Okulda görevli fen bilgisi öğretmeni Dilek Çakın da "Bu yıl Filistin'deki kardeşlerimize destek amaçlı kermes düşündük. Öğrencilerimiz, oradaki çocukların durumlarını gönüllerinde hissediyordu. Elde ettiğimiz geliri Filistinli kardeşlerimize ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Yiğit Nergiz ise Filistin'de zulüm yaşandığını vurgulayarak, "Bu zulme sessiz kalmamak için arkadaşlarımızla kendi çapımızda bir şeyler yapalım diye düşündük. Kermesten elde edilen gelir, kuruşu kuruşuna Filistin'e bağışlanacak." diye konuştu.

Kermese Artova Kaymakam Vekili Neyfel Ören, Belediye Başkanı Ali Güner ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Ali Güner, Filistin, Gazipaşa, Artova, Kırca, Gazze, Tokat, Ören, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Gazze yararına kermes düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:14:55. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Gazze yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement