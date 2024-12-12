Tokat\'ta Heyelan Nedeniyle Binalar Tahliye Edildi

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TOKAT'ta inşaat alanında meydana gelen heyelan nedeniyle çevresindeki 3 binada tedbir amacıyla tahliye edilen aileler, yakınlarının yanına yerleşti. Bu arada heyelanın yaşandığı alan, dronla görüntülendi.

Olay, dün akşam Kabe-i Mescit Mahallesi Süreyya Caddesi'nde meydana geldi. Temel inşaatı kazısı yapılan alanda yağmurun da etkisiyle toprak kayması oldu. Heyelan paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın çevresinde inceleme yaparak, şerit çekip önlem aldı. Toprak kayan alanın üst tarafındaki 3 binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bu kişiler, yakınlarının yanlarına yerleşti.

AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, alanda inceleme çalışması başlattı. Bu arada heyelanın yaşandığı alan dron ile görüntülendi.