Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Tokat\'ta İki Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı
05.07.2026 09:15
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Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tokat-Turhal kara yolu Kalaycık köyü kavşağı mevkisinde meydana geldi. Turhal'dan Tokat istikametine seyir halinde olan Duran N. (37) idaresindeki 60 AIA 858 plakalı otomobil, kavşaktan Kalaycık köyü istikametine dönüş yapmaya çalışan Mehmet D. (65) yönetimindeki 34 ZZ 8738 plakalı otomobille çarpıştı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü Mehmet D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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