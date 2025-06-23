Tokat\'ta Kardeş Katli: Tacettin Korkmaz Ağabeyini Bıçaklayarak Öldürdü

TOKAT'ta aralarında husumet bulunan Tacettin Korkmaz (43), tartıştığı ağabeyi Ahmet Korkmaz'ı (51) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Niksar ilçe merkezi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede yaşayan Ahmet Korkmaz, vatandaşlar tarafından Taşocağı Sokak üzerinde göğüs kısmından bıçaklanmış halde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, kurtarılamadı. Polis, ağabeyi Ahmet Korkmaz ile aralarında husumet bulunduğunu belirlediği kardeşi Tacettin Korkmaz'ı bugün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tacettin Korkmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.