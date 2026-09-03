Tokat'ta KYGM personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Tokat'ta KYGM personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Tokat\'ta KYGM personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
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Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi'nde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü personeline yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenledi. Yeşilay Tokat Şubesi desteğiyle YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Sevim Yılmaz, bağımlılık ve doğru yaklaşım konularında bilgi vererek farkındalığı artırmayı amaçladı.

Tokat'ta bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi'nde verilen eğitime Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde il ve ilçelerde görev yapan personel katıldı.

Yeşilay Tokat Şubesinin destek verdiği seminerde YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Sevim Yılmaz, bağımlılık, bağımlılığa yaklaşımı anlattı, YEDAM'ın tanıtımını yaptı.

Yapılan eğitimle, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması ve doğru yaklaşım konusunda bilgi ve deneyimlerin paylaşılması amaçlandı.

Kaynak: AA

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Sevim Yılmaz, Gençlik, Güncel, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta KYGM personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika

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