Tokat'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
B.Y. (61) idaresindeki 60 M 1173 plakalı minibüs, merkeze bağlı Mülk köyünde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.Y. (7), B.B.Y. (3), B.P. (53) ve A.R.D. (43) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Minibüs Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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