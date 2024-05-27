Tokat'ta Mobil Göç Noktası Uygulaması Tanıtıldı - Son Dakika
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Tokat'ta Mobil Göç Noktası Uygulaması Tanıtıldı

Tokat\'ta Mobil Göç Noktası Uygulaması Tanıtıldı

Tokat'ta Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında hizmet vermeye başlayan mobil göç noktası uygulamasının tanıtımı yapıldı. Vali Numan Hatipoğlu, mobil göç noktası aracının düzensiz göçle mücadelede etkin bir şekilde kullanılacağını belirtti. Uygulama sayesinde düzensiz göçmenlerin tespiti ve yasal kalış haklarının kontrolü hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

27.05.2024 15:53
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Tokat'ta Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında kentte hizmet vermeye başlayan mobil göç noktası uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım programına katılan Valis Numan Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından ilk olarak 19 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'da 1 Aralık 2023 tarihinde ise tüm büyükşehirlerde başlatılan Mobil Göç Noktası uygulamasının Türkiye geneline yayıldığını söyledi.

Düzensiz göçle daha etkin mücadelede düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran mobil göç noktası aracının Tokat'ta hizmet vermeye başladığını belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Mobil göç noktası aracıyla düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla daha etkin mücadele edilmesi hedeflenmekte. Parmak izi sorgulaması yapılarak yasal kalışları kontrol ediliyor. Düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde güvenlik güçleri, düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimliğini kontrol ediyor. Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla mobil göç noktası adı verilen araçlara davet ediliyor. Burada İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli tarafından Göç-Net veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, sınır dışı işlemleri için Tokat İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmektedir. Bununla birlikte farklı ilde kayıtlı olup ilimizde bulunduğu tespit edilen yabancılar kayıtlı oldukları şehre yönlendirilmektedirler. Uygulamayla yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa bir zaman içerisinde tespit

edilmektedir."

Kaynak: AA

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