Tokat\'ta Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

TOKAT'ta ot yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Sivas-Turhal Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı Soğucak Bağları mevkisinde ot yangını çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.