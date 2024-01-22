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Tokat'ta oyun parkına istinat duvarı çöktü, faciadan dönüldü - Son Dakika
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Tokat'ta oyun parkına istinat duvarı çöktü, faciadan dönüldü

Tokat'ın Kaşıkçıbağları Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarı çocuk oyun parkına çöktü. O sırada parkta oyun oynayan çocuğun bulunmaması olası faciayı önledi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda duvarın aşırı yağışlar nedeniyle çöktüğü görüldü.

22.01.2024 - 13:14,
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Tokat'ta oyun parkına istinat duvarı çöktü, faciadan dönüldü

TOKAT - Tokat'ın Kaşıkçıbağları Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarı sitenin çocuk oyun parkına çöktü. Parkta oyun oynayan çocuğun bulunmaması olası faciayı önledi.

Tokat'ın Kaşıkçıbağları Mahallesi 2352. Sokakta bulunan Yağız Al Kardeşler Sitesine ait istinat duvarı aşırı yağışlar nedeniyle çöktü. Sitenin oyun parkına düşen duvar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çökme esnasında parkta oyun oynayan çocuğun bulunmaması olası faciayı önledi.

Tokat\'ta oyun parkına istinat duvarı çöktü, faciadan dönüldü
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tokat'ta oyun parkına istinat duvarı çöktü, faciadan dönüldü - Son Dakika
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