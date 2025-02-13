Tokat'ta Pres Makinesine Kaptırdığı Bacaklarıyla Ağır Yaralanan İşçi

Tokat'ta geri dönüşüm tesisinde pres makinesine bacaklarını kaptıran işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) geri dönüşüm tesisinde çalışan Afgan uyruklu Abdurrahman Jamsi (62) arızasını gidermek için içine girdiği pres makinesine bacaklarını kaptırdı.
İki bacağı diz altından kopan işçi, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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