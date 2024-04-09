Tokat\'ın Pazar ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde, arife günü dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Halilbey Camisi'nde öğle namazı sonrası çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.
Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dua eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.
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