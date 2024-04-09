Tokat'ın Pazar ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika
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Tokat'ın Pazar ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Tokat\'ın Pazar ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde, arife günü dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Halilbey Camisi'nde öğle namazı sonrası çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi. Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dua eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.

09.04.2024 16:53  Güncelleme: 16:57
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Tokat'ın Pazar ilçesinde, arife günü dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Halilbey Camisi'nde öğle namazı sonrası çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dua eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.

Kaynak: AA

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