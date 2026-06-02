Kuşçu'da Seçim Çalışmasında Gerginlik: Yeniden Refah Adayı Tehdit Edildiğini Öne Sürdü
Kuşçu'da Seçim Çalışmasında Gerginlik: Yeniden Refah Adayı Tehdit Edildiğini Öne Sürdü

02.06.2026 13:39  Güncelleme: 14:07
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde mahalle seçimleri öncesinde Yeniden Refah Partili kadın aday Ümmügülsüm Çarıkcıoğlu, Cumhur İttifakı adayının ağabeyi tarafından tehdit edildiğini ve üzerine araç sürüldüğünü öne sürdü. Şüpheli suçlamaları reddetti.

(TOKAT) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde yapılacak mahalle idareler seçimleri öncesinde seçim çalışması yürüten Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Ümmügülsüm Çarıkcıoğlu, Cumhur İttifakı adayı Hikmet Temizel'in ağabeyi Akif Temizel tarafından tehdit edildiğini ve üzerine araç sürüldüğünü öne sürdü. Akif Temizel ise suçlamaları reddetti.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde yapılacak mahalle idareler seçimleri öncesinde seçim çalışmaları sırasında yaşanan tartışma yargıya taşındı. Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Ümmügülsüm Çarıkcıoğlu, Cumhur İttifakı adayı Hikmet Temizel'in ağabeyi Akif Temizel'in kendisine hakaret ve tehditte bulunduğunu, ayrıca üzerine araç sürdüğünü iddia etti.

Çarıkcıoğlu yaptığı açıklamada, seçim çalışması yürüttüğü sırada kendisi ve parti teşkilatı mensuplarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullanıldığını öne sürerek, "Şahsıma ve teşkilat mensuplarıma Cumhur İttifakı adayı Hikmet Temizel'in abisi Akif Temizel tarafından hakaret ve tehdit cümleleri içeren kelimeler sarf edilmiş, ayrıca üzerime araba sürülmüştür. Seçim otobüsümüze zarar vermek istenmiştir" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Tokat İl Başkanı Yasin Çeltek de yaptığı açıklamada, adayları Ümmügülsüm Çarıkcıoğlu'nun seçim çalışması yapmak üzere Kuşçu beldesine gittiğini belirterek, Akif Temizel'in araçla adaylarının üzerine sürdüğünü, hakaret ve tehditlerde bulunduğunu iddia etti. Çeltek, olayın kolluk kuvvetlerine intikal ettirildiğini ve hukuki sürecin başlatıldığını kaydetti.

ŞÜPHELİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Jandarmada şüpheli sıfatıyla ifade veren Akif Temizel ise suçlamaları kabul etmedi. Temizel, beldeye döndüğünde Cumhur İttifakı'na ait bayrakların zarar gördüğünü fark ettiğini, bunun üzerine Yeniden Refah Partisi'nin seçim otobüsünün bulunduğu noktaya gittiğini anlattı. Temizel ifadesinde, "Kesinlikle kendisini tehdit etmedim ve hakarette bulunmadım" dedi.

KAMERA KAYDINDA TARTIŞMA YER ALDI

Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları üzerinde yapılan ön inceleme tutanağında, Kuşçu Merkez Camisi'ne ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği belirtildi. Tutanağa göre, Akif Temizel'in kullandığı değerlendirilen araç önce Çarıkcıoğlu'nun bulunduğu noktaya geldi, daha sonra geri manevra yaptı ve ardından Yeniden Refah Partisi'ne ait seçim otobüsünün önüne geçerek park etti. Bir süre sonra araçtan inen kişinin Çarıkcıoğlu ve beraberindekilerin yanına geldiği, taraflar arasında konuşma ve tartışma yaşandığının değerlendirildiği kaydedildi.

Ancak tutanakta, güvenlik kamerasında ses kayıt özelliği bulunmadığı için taraflar arasında geçen konuşmaların içeriğinin tespit edilemediği vurgulandı.

BAKANLIKLAR VE YSK'YA ÇAĞRI

Çarıkcıoğlu, yaşananların ardından İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Tokat Valiliği ve Yeşilyurt Kaymakamlığı'nı göreve davet ederek, seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

7 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ SEÇİM

Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin, 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede, 7 Haziran Pazar günü sandık başına gidilecek. 27 siyasi partinin katılacağı ara seçimlerde, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Kaynak: ANKA

